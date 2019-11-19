П. Клюйверт: считаю, что де Лигт сожалеет о переходе в «Ювентус»

Директор академии «Барселоны» Патрик Клюйверт поделился мнением о защитнике «Ювентуса» Маттейсе де Лигте и считает его решение перейти в туринский клуб ошибочным.

«Я не пытался убедить де Лигта перейти в «Барселону». Всё, что я мог, — это сказать хорошее как о клубе, так и о городе. Де Лигт — качественный защитник, но он в итоге выбрал «Ювентус». Мне кажется, он немного сожалеет о своём выборе. В жизни так бывает, что тебе приходится выбирать. Иногда этот выбор правильный, иногда — нет. Но в конечном итоге всегда нужно извлекать урок из своих решений, какими бы они ни были», — приводит слова Клюйверта Mundo Deportivo.

Маттейс де Лигт перешёл в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года. Туринский клуб заплатил за голландца € 75 млн. 20-летний защитник принял участие в 12 матчах команды во всех соревнованиях и отметился одним голом.