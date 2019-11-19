Дзюба: когда надеваешь повязку в такой стране, как Россия, это дорогого стоит

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал, что он чувствует ответственность, играя с капитанской повязкой.

«Если начинал я просто как нападающий, мечтающий о попадании в состав, то сейчас мои функции немножко расширились. Такой толчок произошёл после чемпионата мира, когда всем было нелегко. У меня, видимо, получилось найти важные слова и правильные действия. С тех пор и пошло. Для меня это огромная ответственность, буду нести её вместе в ребятами. У нас хороший костяк из игроков, которые прошли чемпионат мира. Стараемся нести командный дух, чтобы всё остальное было за скобками. Это залог нашего успеха, наших побед. Конечно, безумно приятно находиться в команде и ощущать эту атмосферу. Классно, что страна нас сильно поддерживает. Мы это очень ценим. Для нас дорого, что мы с болельщиками, небезразличными людьми, на одной волне. Такого не удавалось давно. Вообще, у нас страна эмоциональная. Иногда эмоции бывают положительными, иногда нет. В любом случае они очень важны.



Когда надеваю капитанскую повязку, испытываю безумное волнение и ответственность. Об этом мечтают все мальчишки в каждой стране. А когда надеваешь повязку в такой огромной стране, как Россия, это тем более дорогого стоит. Всякий раз это по-хорошему будоражит, мурашки бегут по коже. Понимаю, что надо отдаваться на 200%. Вместе с командой я расту как человек, как футболист. Для меня это огромный опыт, ведь эти вещи я проживаю впервые. Иногда, наверное, что-то делаю неправильно. Но я стараюсь делать всё так, как чувствую», — приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.