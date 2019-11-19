Схема договорных матчей раскрыта в Армении

Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА) Арен Мкртчян заявил о раскрытии целой схемы договорных матчей в стране.

«Нас беспокоит, что были договорные матчи в армянском футболе, злоупотребления на сотни миллионов драмов, которые не были раскрыты. Ванецян был директором СНБ. Служба национальной безопасности выявила на днях огромную схему договорных игр, которая не была раскрыта за последние полтора года. Вопрос отставки Ванецяна пока не обсуждается», — приводит слова Мкртчяна РИА «Новости».

Также Мкртян заявил, что президент ФФА несёт ответственность за поражение сборной Армении от итальянцев в матче отборочного турнира чемпионата Европы со счётом 1:9. Как позже выяснилось, главный тренер сборной Абраам Хашманян был назначен с нарушениями, но исполком был вынужден утвердить назначение, чтобы не оставлять команду без тренера.

Пресс-служба федерации назначила Хашманяна на пост главного тренера 6 ноября. Позднее член исполкома ФФА Арсен Торосян заявил, что назначение тренера было с нарушениями. Есть вероятность, что исполком может вынести вотум недоверия президенту федерации за неправомерные действия.

Однако было заявлено, что данный инцидент носил технический характер, так как по вине одного из сотрудников федерации изменения в устав ФФА, которые позволяли назначать тренеров, были не вовремя внесены в госрегистр.