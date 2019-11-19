Клопп: больше всего я ненавижу играть на стадионе «Севильи»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что он не любит играть на севильском стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

«Я не уверен, что это лучший стадион для футбола, но это стадион, на котором я ненавижу играть больше всего, это стадион „Севильи“, потому что в нём царит особенная атмосфера. Это комплимент!» — приводит слова Клоппа AS.

Команды Клоппа ни разу не сумели обыграть «Севилью». Немецкий специалист играл с испанским клубом во главе «Майнца», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля».

В ноябре 2017 года «Ливерпуль» играл с «Севильей» на «Рамон Санчес Писхуан» и после первого тайма выигрывал со счётом 3:0. Впрочем, во втором тайме испанский клуб забил три гола и сумел уйти от поражения.

В 2016 году «Севилья» обыграла «Ливерпуль» в Базеле в финале Лиги Европы со счётом 3:1.