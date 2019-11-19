«Интер» намерен подписать новый контракт с Мартинесом и удвоить сумму отступных

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продлить контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в своём «твиттере».

Так как руководство «Интера» не намерено расставаться с Мартинесом, клуб готов удвоить его заработную плату до € 3 млн в год + бонусы. Также итальянцы собираются убрать сумму отступных аргентинца, составляющую € 111 млн, или увеличить её вдвое. Встреча представителей клуба с агентом футболиста намечается на декабрь.

На аргентинского нападающего претендуют «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и другие клубы.

Лаутаро Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из «Расинга». Сумма трансфера составила € 14 млн. В нынешнем сезоне 22-летний форвард забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2023 года.