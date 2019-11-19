Форвард сборной Украины Яремчук: хотел бы сыграть с Россией в финале Евро-2020
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сербией (2:2) выразил желание встретиться с Россией в финале Евро-2020.
«Заработали важное очко, поэтому с хорошим настроением заканчиваем год. Мы не проиграли в отборочном цикле – это самое главное, и, конечно, то, что попали в первую корзину. Это очень важно – пробиться с первого места и быть в первой корзине на Евро-2020.
Хотел бы на Евро-2020 такую группу, которую пройдём. И Россию в финале», – сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу Espreso.TV.
Напомним, ранее Яремчук высказался в адрес сборной России: «Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро».
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