Источник: Гризманн хочет перейти в «ПСЖ». Его могут включить в сделку по Неймару

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн хочет покинуть клуб и перейти в «Пари Сен-Жермен», сообщает OK Diario со ссылкой на El Chiringuito de Jugones.
«Гризманн дошёл до грани в «Барселоне», у него плохие отношения с Месси, и он хочет пойти в «ПСЖ». Он может быть задействован в сделке по возвращению Неймара», — сказал директор OK Diario Эдуардо Инда.
Ранее сообщалось, что Месси и многие игроки «Барселоны» отнеслись скептически к переходу Гризманна после того, как он отказался от трансфера в каталонский клуб летом 2018 года.
Гризманн стал игроком «Барселоны» прошлым летом. За 28-летнего футболиста каталонцы заплатили мадридскому «Атлетико» € 120 млн.
В нынешнем сезоне Антуан забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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