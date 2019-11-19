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Первая встреча представителей «Ювентуса» и «МЮ» по Погба состоится в декабре

Первая встреча представителей «Ювентуса» и «МЮ» по Погба состоится в декабре
Футбол / Англия 0

«Ювентус» предпримет первые попытки вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает Tuttosport.

В ближайшие 2-3 недели состоится первая встреча представителей итальянского и английского клубов, на которой может быть затронут вопрос полузащитника Поля Погба. Основной предмет разговора — нападающий туринцев Марио Манджукич. 33-летний хорват готов переехать в Англию уже в декабре, чтобы ускорить процесс оформления сделки. Однако, как сообщает издание, эта встреча может стать отправной точкой для перехода французского игрока в стан «Ювентуса». Ранее была информация о том, что сам Поль Погба предпочитает вернуться в итальянский клуб, в котором он выступал с 2012 по 2016 год, нежели в мадридский «Реал».

Английский клуб понимает, что удерживать игрока против его воли не имеет смысла, поэтому готовы продать игрока, чтобы обеспечить себя финансами на будущие трансферы команды.

Манджукич принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед» предстоящей зимой
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