Кьеллини: вернусь на поле в феврале-марте

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о сроках возвращения на поле после разрыва передней крестообразной связки правого колена, полученного во время тренировки.

«Я думаю, что вернусь на поле в феврале-марте. К сожалению, предстоит ещё долгий путь восстановления. Несколько дней я был за границей, вернусь уже завтра, чтобы продолжить усиленно восстанавливаться. Всё идёт хорошо, но нужно запастись терпением»

Парни хорошо справляются без меня. Вернувшись весной, я изо всех сил постараюсь помочь команде, чтобы добиться ещё лучших результатов. Но сейчас они хороши», – приводит слова Кьеллини Football Italia со ссылкой Tuttomercatoweb.

В этом сезоне Джорджо Кьеллини смог принять участие только в одном матче чемпионата Италии, забив один гол.