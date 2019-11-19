Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Радимов — о Яремчуке, желающем сыграть с Россией: как это чудо хоть выглядит?

Радимов — о Яремчуке, желающем сыграть с Россией:
Радимов — о Яремчуке, желающем сыграть с Россией: как это чудо хоть выглядит?
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о словах нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который выразил желание сыграть с национальной командой России в финале чемпионата Европы 2020 года.

«Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?» — написал Радимов в своём «твиттере».

Также свой комментарий оставил бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин: «А на фиг он нужен вообще. Не нужно прессе реагировать на чудаков».

Ранее Яремчук высказался в адрес сборной России: «Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро». Позже футболист заявил, что его мнение о сборной России не изменилось.

Напомним, что сборные России и Украины досрочно гарантировали себе попадание на Евро-2020.

Форвард сборной Украины Яремчук: хотел бы сыграть с Россией в финале Евро-2020
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019