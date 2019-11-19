Радимов — о Яремчуке, желающем сыграть с Россией: как это чудо хоть выглядит?

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о словах нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который выразил желание сыграть с национальной командой России в финале чемпионата Европы 2020 года.
«Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?» — написал Радимов в своём «твиттере».
Также свой комментарий оставил бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин: «А на фиг он нужен вообще. Не нужно прессе реагировать на чудаков».
Ранее Яремчук высказался в адрес сборной России: «Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро». Позже футболист заявил, что его мнение о сборной России не изменилось.
Напомним, что сборные России и Украины досрочно гарантировали себе попадание на Евро-2020.
- 19 ноября 2019
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