Радимов — о Яремчуке, желающем сыграть с Россией: как это чудо хоть выглядит?

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о словах нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который выразил желание сыграть с национальной командой России в финале чемпионата Европы 2020 года.

«Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?» — написал Радимов в своём «твиттере».

Также свой комментарий оставил бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин: «А на фиг он нужен вообще. Не нужно прессе реагировать на чудаков».

Ранее Яремчук высказался в адрес сборной России: «Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро». Позже футболист заявил, что его мнение о сборной России не изменилось.

Напомним, что сборные России и Украины досрочно гарантировали себе попадание на Евро-2020.