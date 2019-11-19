Бесчастных: желание Дзюбы обогнать Кержакова по голам за сборную — это нормально

Бывший нападающий сборной России Владимир Бесчастных поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе и его желании стать лучшим бомбардиром национальной команды.

«Что чувствовал, когда Кержаков обошёл меня в списке бомбардиров сборной? Ничего! Когда Саша забил 20-й гол, меня уже все задолбали. После каждого гола спрашивали, что я чувствую. А я ничего не чувствую: забил и забил. Ну а желание Артёма обогнать Кержакова – это нормально.

Ничего страшного, что Дзюба забыл про меня, никакой обиды не вызывает», — приводит слова Бесчастных «Спорт день за днём».

Артём Дзюба забил 24 гола за сборную России в 40 играх. Александру Кержакову на 30 мячей потребовалось 90 матчей. Сегодня, 19 ноября, национальная команда России проведёт матч отборочного этапа чемпионата Европы со сборной Сан-Марино.