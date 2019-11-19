Колосков: сообщение англичан о лишении России домашних матчей Евро – полный бред

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию английского издания Daily Mail о том, что сборную России могут лишить домашних матчей чемпионата Европы 2020 года из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Сообщение англичан — полный бред, Евро-2020 тут ни при чём. У ФИФА и у УЕФА никаких претензий к РФС нет, об этом они неоднократно говорили.

Это англичане, они постоянно высасывают такие вещи по любому поводу. Нечего им говорить – решили вернуться к этой теме. А какое отношение к ВАДА имеет Евро-2020? Никакое. Такие новости надо пропускать, на этот бред обращать внимание не надо», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.