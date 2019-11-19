Колосков: сообщение англичан о лишении России домашних матчей Евро – полный бред

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию английского издания Daily Mail о том, что сборную России могут лишить домашних матчей чемпионата Европы 2020 года из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.
«Сообщение англичан — полный бред, Евро-2020 тут ни при чём. У ФИФА и у УЕФА никаких претензий к РФС нет, об этом они неоднократно говорили.
Это англичане, они постоянно высасывают такие вещи по любому поводу. Нечего им говорить – решили вернуться к этой теме. А какое отношение к ВАДА имеет Евро-2020? Никакое. Такие новости надо пропускать, на этот бред обращать внимание не надо», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 19 ноября 2019
-
17:29
-
17:21
-
17:18
-
16:58
-
16:46
-
16:39
-
16:29
-
16:21
-
16:03
-
15:58
-
15:54
-
15:47
-
15:41
-
15:20
-
14:55
-
14:43
-
14:36
-
14:27
-
14:17
-
14:05
-
13:39
-
13:33
-
13:26
-
13:18
-
13:18
-
13:13
-
12:56
-
12:47
-
12:46
-
12:24
-
12:11
-
11:57
-
11:49
-
11:42
-
11:28