«Рубин» сделал предложение по Денису Макарову, которым интересуется ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» сделал предложение «Нефтехимику» по трансферу полузащитника Дениса Макарова. Игроком ещё интересуется ЦСКА, но переговоры проходят тяжело.

В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 19 матчах Футбольной национальной лиги, в которых стал автором 11 забитых мячей (два — с пенальти), а также получил шесть жёлтых и одну красную карточку. В настоящий момент хавбек занимает третье место в списке лучших бомбардиров турнира.



21-летний Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В «Нефтехимик» он перешёл летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом. Контракт футболиста с «Нефтехимиком» рассчитан до конца сезона-2019/20.