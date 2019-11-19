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«Рубин» сделал предложение по Денису Макарову, которым интересуется ЦСКА

«Рубин» сделал предложение по Денису Макарову, которым интересуется ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Рубин» сделал предложение «Нефтехимику» по трансферу полузащитника Дениса Макарова. Игроком ещё интересуется ЦСКА, но переговоры проходят тяжело.

В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 19 матчах Футбольной национальной лиги, в которых стал автором 11 забитых мячей (два — с пенальти), а также получил шесть жёлтых и одну красную карточку. В настоящий момент хавбек занимает третье место в списке лучших бомбардиров турнира.

21-летний Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В «Нефтехимик» он перешёл летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом. Контракт футболиста с «Нефтехимиком» рассчитан до конца сезона-2019/20.

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