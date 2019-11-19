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Дубль Шомуродова принёс Узбекистану победу в матче отбора ЧМ-2022 с Палестиной

Дубль Шомуродова принёс Узбекистану победу в матче отбора ЧМ-2022 с Палестиной
Футбол / Прочие турниры 0

В 6-м туре отборочного этапа чемпионата мира 2022 года встречались сборные Узбекистана и Палестины. Матч состоялся на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и завершился со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд на 18-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Эльдора Шомуродова, на клубном уровне выступающего за «Ростов». В начале второго тайма, на 58-й минуте, Узбекистан удвоил своё преимущество – дубль оформил Шомуродов.

Сборная Узбекистана, набрав 9 очков, возглавила группу D, однако по итогам тура может опуститься ниже, если победу в своём матче одержит Саудовская Аравия (8). Палестина (4) располагается на предпоследней, четвёртой строчке.

Турнирная таблица отборочных групп ЧМ-2022 в Азии. Расписание матчей.

ЧМ-2022 - Азия. Группа D. 6-й тур
19 ноября 2019, вторник. 15:00 МСК
Узбекистан
Окончен
2 : 0
Палестина
1:0 Шомуродов – 18'   2:0 Шомуродов – 58'
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