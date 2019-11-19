Дубль Шомуродова принёс Узбекистану победу в матче отбора ЧМ-2022 с Палестиной

В 6-м туре отборочного этапа чемпионата мира 2022 года встречались сборные Узбекистана и Палестины. Матч состоялся на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и завершился со счётом 2:0.



Хозяева вышли вперёд на 18-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Эльдора Шомуродова, на клубном уровне выступающего за «Ростов». В начале второго тайма, на 58-й минуте, Узбекистан удвоил своё преимущество – дубль оформил Шомуродов.



Сборная Узбекистана, набрав 9 очков, возглавила группу D, однако по итогам тура может опуститься ниже, если победу в своём матче одержит Саудовская Аравия (8). Палестина (4) располагается на предпоследней, четвёртой строчке.



Турнирная таблица отборочных групп ЧМ-2022 в Азии. Расписание матчей.