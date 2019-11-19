Рахимов: после бельгийцев понимаем, что ждёт сборную России на Евро-2020

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия.

«Сан-Марино — соперник другого уровня. Завершить отборочный цикл хочется с положительным результатом. Игроки находятся под контролем тренерского штаба 24 часа. Они лучше знают, кто и в каком состоянии находится. Думаю, будут изменения в составе сегодня. Новичков захотят попробовать в деле.



Дзюба играет в «Зените», а питерский клуб — лидер нашего чемпионата, играет в Лиге чемпионов. Сам Дзюба в меньшей степени думает о бомбардирской гонке. Конечно же, амбиции определённые есть. Если даже станет лучшим бомбардиром отборочного цикла, от этого не будет зависеть, уедет он в другой чемпионат в ближайшее трансферное окно или нет.



Семёнов провёл хорошие матчи с другими сборными. Не берём крайний матч с Бельгией — у многих игроков мало что получалось в этой игре. Матч с Бельгией показал, что у сборной есть определённые проблемы, над которыми нужно работать. Теперь мы понимаем, что нас ждёт на чемпионате Европы. По той ситуации, которая складывается сейчас, два соперника в группе могут быть хорошего уровня.



Из молодёжной сборной приходят игроки в основную. Между этими командами должна быть прямая связь. Это футболисты, которые будут пополнять обойму сборной, они всегда на виду. Из молодёжки у игроков больше шансов попасть в основную команду. Если говорить о будущем, то до мартовского сбора времени много, и у каждого есть время проявить себя.



Может ли кто-то сместить Гильерме в воротах? У вратарей есть конкуренция между собой. Тренерский штаб доверяет Гильерме. Все говорят о его ошибках, а почему замечают его ошибки? Гильерме — вратарь высокого уровня. Для нас непривычно, когда голкипер такого класса допускает ошибки, но кто их не допускал? Мы ведь меньше говорим о моментах, когда Маринато спасает команду. Мы воспринимаем это как должное. Если брать матч с «Ювентусом», то после пропущенного мяча он несколько раз спас команду», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.