Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Россия разгромила Польшу в отборе Евро U19. В матче было два удаления

Россия разгромила Польшу в отборе Евро U19. В матче было два удаления
Футбол / Прочие турниры 0

В матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года среди команд U19 встречались сборные Польши и России. Встреча прошла на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» в Кардиффе и завершилась со счётом 0:4.

В первом тайме российской команде удалось добиться преимущества в два мяча. Сначала на 20-й минуте отличился нападающий Кирилл Косарев, а затем на 37-й минуте забил защитник Илья Вахания. В начале второй половины встречи номинальные гости поразили ворота соперника ещё дважды усилиями полузащитников Эдгара Севикяна и Игоря Школика. Доигрывали матч команды в неполных составах. На 80-й минуте вторую жёлтую карточку получил форвард поляков Марцел Вендрыховски, а на 90-й минуте с поля был удалён защитник россиян Илья Быковский.

Сборная России, набрав 5 очков, занимает второе место в группе 5 отбора Евро-2020 U19. Польша (3) располагается на третьей строчке. Уэльс (7) и Косово (1) занимают первое и четвёртое места соответственно.

U19 ЧЕ-2020. Группа 5
19 ноября 2019, вторник. 16:00 МСК
Польша U19
Окончен
0 : 4
Россия U19
0:1 Косарев – 20'   0:2 Вахания – 37'   0:3 Севикян – 50'   0:4 Школик – 66'
Удаления: Вендрыховски – 80' / Быковский – 90'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019