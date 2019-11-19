Россия разгромила Польшу в отборе Евро U19. В матче было два удаления

В матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года среди команд U19 встречались сборные Польши и России. Встреча прошла на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» в Кардиффе и завершилась со счётом 0:4.



В первом тайме российской команде удалось добиться преимущества в два мяча. Сначала на 20-й минуте отличился нападающий Кирилл Косарев, а затем на 37-й минуте забил защитник Илья Вахания. В начале второй половины встречи номинальные гости поразили ворота соперника ещё дважды усилиями полузащитников Эдгара Севикяна и Игоря Школика. Доигрывали матч команды в неполных составах. На 80-й минуте вторую жёлтую карточку получил форвард поляков Марцел Вендрыховски, а на 90-й минуте с поля был удалён защитник россиян Илья Быковский.



Сборная России, набрав 5 очков, занимает второе место в группе 5 отбора Евро-2020 U19. Польша (3) располагается на третьей строчке. Уэльс (7) и Косово (1) занимают первое и четвёртое места соответственно.