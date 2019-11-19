Кокорины подарили своему адвокату футбольный мяч с автографами

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл подарили своему адвокату Татьяне Стукаловой футбольный мяч с автографами.



Напомним, в начале октября прошлого года Кокорины, полузащитник Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Кокорины были приговорены к 1 году 6 месяцам заключения, а Мамаев и Потасовицкий — к 1 году 5 месяцам. В сентябре 2019 года Кокорины и Мамаев вышли по УДО.



«Сегодня получила от Александра Кокорина и Кирилла Кокорина мяч с автографом и надписью: «Стукаловым, спасибо за всё от Кокорина А. и Кокорина К.». Ребята, год я и моя семья переживали за вас вместе с вашими семьями, как за родных. За это время мы стали друзьями и близкими людьми. Ваше дело многому научило и меня. Я очень рада, что теперь вы рядом с дорогими вам людьми и заняты любимым делом.



Александр, ты замечательный, добрый, целеустремленный, искренний, любящий отец, брат, сын, муж. Я желаю тебе крепкого здоровья, сил, удачи и много забитых голов! Пусть невзгодам никогда не будет места в своей судьбе.



Кирилл, ты самый улыбчивый человек на свете, добрый, настоящий. Будь здоров, успешен, и пусть люди вокруг отвечают тебе такими же улыбками.



Спасибо и вам, мои дорогие Кокорины, за всё, за то, что верили в нас, и мы стали одной командой!» — написала Стукалова.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Стукаловой в «Инстаграме».