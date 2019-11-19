Сорокин рассказал, как Россия ответит на статьи англичан о лишении матчей Евро

Бывший гендиректор Оргкомитета по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу «Россия 2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию в британских СМИ, согласно которой сборную России могут лишить домашних матчей чемпионата Европы 2020 года из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.
«Лишение сборной домашних матчей Евро-2020 – это прерогатива правообладателя турнира, то есть УЕФА. У нас же договор о проведении чемпионата Европы не с ВАДА, а с УЕФА. Иностранные коллеги пользуются подвешенной ситуацией, пытаясь раскачать эту тему.
Мы продолжаем планомерную организацию российской части Евро-2020. Постараемся сделать её очень запоминающейся для всех гостей — это наш ответ Daily Mail и прочим коллегам», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 19 ноября 2019
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