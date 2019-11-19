Павлюченко — о матче с Сан-Марино: Черчесов сам может выйти в нападении и забить

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сан-Марино.
«Матч с Сан-Марино будет тренировочным, наши забьют пять-шесть мячей. Станислав Саламович может сам выйти в нападении и забить (смеётся. – Прим. «Чемпионата»). Дзюба, конечно, будет играть. Черчесов понимает, что Артём хочет обогнать Кержакова. Он точно сделает хет-трик, а если забьёт покер или пента-трик, я буду только рад», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч Сан-Марино — Россия состоится сегодня, 19 ноября. Он пройдёт в Серравалле на стадионе «Олимпико». Начало встречи — в 22:45 мск. Обслужит игру исландская бригада арбитров во главе с Торвальдюром Арнасоном. Его ассистентами будут Йохан Гуннар Гудмундссон и Андри Вигфурссон. Резервный судья — Ивар Орри Кристьянссон.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Сан-Марино — Россия.
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