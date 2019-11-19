Назначены арбитры на матчи 17-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
22 ноября (пятница)
«Тамбов» — «Локомотив»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
23 ноября (суббота)
«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Артём Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Рубин» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).
«Динамо» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Сергей Карасёв (Москва); VAR — Виталий Мешков (Дмитров), AVAR — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
24 ноября (воскресенье)
«Уфа» — «Сочи»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
«Урал» — «Спартак»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Арсенал» — «Краснодар»: судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); VAR — Сергей Карасёв (Москва), AVAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
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