Широков: Гильерме может обидеться, если вызовут Акинфеева? Это не детский футбол

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о возможном возвращении голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду. Напомним, основным вратарём сборной в настоящий момент является игрок «Локомотива» Маринато Гильерме.
«К разговорам о возвращении Акинфеева в сборную я отношусь хорошо. Есть Акинфеев, а есть все остальные. Не в обиду другим прекрасным вратарям, но в настоящий момент и в последние 10 лет это так. Гильерме может обидеться, если вызовут Акинфеева, ведь Маринато отыграл весь цикл? Это в детском или любительском футболе могут быть обиды, а здесь ребята едут не в фантики играть, а на чемпионат Европы, где надо показывать лицо страны. Можно обижаться или нет, но если есть человек, который сейчас сильнее, нужно ставить его. Согласится ли сам Игорь – самый важный вопрос, да и надо смотреть, в какой он форме через полгода», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 19 ноября 2019
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