Сборная России вышла в Элитный раунд чемпионата Европы U19

Сборная России U19 добилась победы в матче отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Польшей с разгромным счётом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» в Кардиффе.
Благодаря этой победе российская команда набрала 5 очков и финишировала на втором месте в группе 5, уступив лишь Уэльсу (7). Таким образом, сборная пробилась в Элитный раунд Евро.
На третьей строчке в квартете с 3 очками расположилась Польша. Косово (1) заняло последнее место.
Элитный раунд чемпионата Европы пройдёт весной следующего года. Участие в нём примут 28 сборных, которые будут поделены на семь групп по четыре команды. Победители групп выйдут в финальную часть, которая пройдёт в Северной Ирландии в период с 19 июля по 1 августа. Этот розыгрыш станет 19-м в истории турнира.
- 19 ноября 2019
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