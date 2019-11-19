Кержаков: юношеская сборная России заслужила, чтобы фортуна ей улыбнулась

Старший тренер юношеской сборной России (игроки 2001 г.р.) Александр Кержаков прокомментировал выход команды в Элитный раунд чемпионата Европы U19. Ранее команда Кержакова обыграла сборную Польши U19 со счётом 4:0 в заключительном матче отбора Евро-2020.
«Я очень рад за ребят. Они сегодня играли по новой схеме, мы выставили трёх центральных защитников. Игрокам удалось выполнить поставленную задачу. Они были сильнее соперника и заслуженно победили. Да, нам удалось пройти дальше, но я всегда говорю футболистам: если мы хотим быть наверху, в 1-м отборочном раунде у нашей команды проблем возникать не должно.
Переломный момент? Второй забитый мяч. Нам сегодня повезло. Наверное, это должно было произойти, мы заслужили, чтобы фортуна улыбнулась нам. Не просто так был забит и второй мяч в игре с Уэльсом. Сегодня ребята за терпение, труд и хорошую игру были вознаграждены микрорикошетом, который помог нам отличиться в эпизоде со вторым голом.
Если задача выполнена, значит все ребята сработали хорошо. Я не хочу переносить обсуждение наших успехов в плоскость цифр. Да, выход в Элитный раунд получился не очень уверенным, но в данную секунду это никого не интересует. Мы прошли в следующую стадию турнира, очень рад, что продолжу работать с этими футболистами», — приводит слова Кержакова официальный сайт РФС.
- 19 ноября 2019
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