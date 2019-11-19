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Марадона отправлен в отставку с поста главного тренера «Химнасии»

Марадона отправлен в отставку с поста главного тренера «Химнасии»
Футбол / Южная Америка 0

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона отправлен в отставку с поста главного тренера «Химнасии и Эсгримы», сообщает La Nacion со ссылкой на действующего президента клуба Габриэля Пеллегрино.

Ранее сообщалось, что Марадона может покинуть клуб в случае ухода Пеллегрино, который принял решение не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах нового главы «Химнасии и Эсгримы».

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре этого года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе «Химнасии и Эсгримы» 10 очков.

Марадона может покинуть «Химнасию». Он возглавил команду в сентябре
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