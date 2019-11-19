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Сан-Марино — Россия: Шунин и Беляев начнут матч с первых минут

Сан-Марино — Россия: Шунин и Беляев начнут матч с первых минут
Футбол / Евро-2020 0

Сборные России и Сан-Марино огласили стартовые составы на матч заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, который пройдёт на стадионе «Олимпико» в Серравалле. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Место в воротах российской национальной команды впервые в этой квалификации Евро займёт Антон Шунин. В составе сборной также дебютирует защитник Максим Беляев.

Состав России: Шунин, Петров, Беляев, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Кузяев, Ал. Миранчук, Бакаев, Ионов, Дзюба.

Состав Сан-Марино: А. Симончини, Витайоли, Палацци, Д’Аддарио, Лунадеи, Д. Симончини, Берарди, Гасперони, Гьярди, Бернарди, Ченсони.

Турнирная таблица групп отбора Евро-2020.

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