Сан-Марино — Россия: Шунин и Беляев начнут матч с первых минут

Сборные России и Сан-Марино огласили стартовые составы на матч заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, который пройдёт на стадионе «Олимпико» в Серравалле. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Место в воротах российской национальной команды впервые в этой квалификации Евро займёт Антон Шунин. В составе сборной также дебютирует защитник Максим Беляев.



Состав России: Шунин, Петров, Беляев, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Кузяев, Ал. Миранчук, Бакаев, Ионов, Дзюба.



Состав Сан-Марино: А. Симончини, Витайоли, Палацци, Д’Аддарио, Лунадеи, Д. Симончини, Берарди, Гасперони, Гьярди, Бернарди, Ченсони.



Турнирная таблица групп отбора Евро-2020.

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