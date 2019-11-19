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Кавани — о своём предложении Месси подраться во время матча: это футбол

Кавани — о своём предложении Месси подраться во время матча: это футбол
Футбол / Южная Америка 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани прокомментировал эпизод, произошедший во время товарищеского матча с национальной командой Аргентины (2:2).

Напомним, во время встречи Кавани повздорил с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. В одном из эпизодов между игроками произошёл эмоциональный разговор, в ходе которого Кавани предложил Месси подраться, на что Лионель ответил: «Когда захочешь». Драка была предотвращена партнёрами по команде. В итоге Кавани и Месси разошлись и продолжили матч.

«Это футбол. Такое происходит на матчах Аргентины с Уругваем. Таков футбол», — приводит слова Кавани Goal.com.

Напомним, ранее у Месси возник конфликт с главным тренером сборной Бразилии Тите.

Кавани предложил Месси подраться во время матча. Лионель ответил согласием
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