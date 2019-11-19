Капелло: в будущем Лэмпард может возглавить сборную Англии

Итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением об игре лондонского «Челси» в этом сезоне и перспективах Фрэнка Лэмпарда в качестве возможного претендента на пост главного тренера сборной Англии.

«Слежу за «Челси» под руководством Лэмпарда. Расстроился, когда он начал сезон с двух поражений. Сейчас результаты улучшились — «Челси» занимает хорошую позицию в турнирной таблице.

Может ли он в будущем возглавить сборную Англии? Возможно… Думаю, он способен на это. Лэмпард возглавил «Челси» без какого-либо страха, давая практику молодым игрокам, которые прогрессируют под его руководством», — приводит слова Капелло Sky Sports.

После 12 туров английской Премьер-лиги «Челси» под руководством Лэмпарда занимает третье место, набрав 26 очков.

В следующем туре «аристократы» встретятся с «Манчестер Сити». Матч состоится на «Этихад Стэдиум» 23 ноября. Начало — в 20:30 мск.