Капелло: в будущем Лэмпард может возглавить сборную Англии

Итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением об игре лондонского «Челси» в этом сезоне и перспективах Фрэнка Лэмпарда в качестве возможного претендента на пост главного тренера сборной Англии.
«Слежу за «Челси» под руководством Лэмпарда. Расстроился, когда он начал сезон с двух поражений. Сейчас результаты улучшились — «Челси» занимает хорошую позицию в турнирной таблице.
Может ли он в будущем возглавить сборную Англии? Возможно… Думаю, он способен на это. Лэмпард возглавил «Челси» без какого-либо страха, давая практику молодым игрокам, которые прогрессируют под его руководством», — приводит слова Капелло Sky Sports.
После 12 туров английской Премьер-лиги «Челси» под руководством Лэмпарда занимает третье место, набрав 26 очков.
В следующем туре «аристократы» встретятся с «Манчестер Сити». Матч состоится на «Этихад Стэдиум» 23 ноября. Начало — в 20:30 мск.
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