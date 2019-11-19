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Марадона расплакался во время последней тренировки во главе «Химнасии»

Марадона расплакался во время последней тренировки во главе «Химнасии»
Футбол / Южная Америка 0

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона расплакался во время проведения последней тренировки во главе «Химнасии и Эсгримы», сообщает Ole.

По информации источника, накануне 59-летний аргентинский специалист провёл последнее занятие команды, после чего объявил игрокам «Химнасии» об уходе из клуба. Футболисты просили Марадону остаться, однако сегодня, 19 ноября, было объявлено об отставке главного тренера. Причиной ухода Маарадоны стали разногласия с руководством клуба.

Марадона возглавил «Химнасию» в сентябре текущего года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе «Химнасии и Эсгримы» 10 очков.

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