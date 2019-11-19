В Перу футболисты и болельщики атаковали судью. Полиции пришлось его защищать

Ответный четвертьфинальный матч Кубка Перу между командами «Депортиво Гарсиласо» и «Депортиво Льякуабамба» завершился инцидентом с участием полиции.



Во втором тайме встречи, когда счёт был 1:1, недовольные работой судей болельщики выбежали на поле. Один из них подбежал к главному арбитру и бросил ему в голову мяч, после чего началась потасовка, участие в которой приняли как фанаты, так и футболисты с тренерами. На поле были вынуждены выйти представители правоохранительных органов. Они окружили судей, чтобы защитить их от обидчиков.



Позднее, когда гостевая команда собиралась покинуть стадион на своём автобусе, оказалось, что возле арены футболистов поджидают разъярённые фанаты. Игрокам пришлось последовать рекомендациям полиции и уехать на грузовике, в котором до этого перевозили лошадей.



Так как первый матч команд завершился победой «Депортиво Льякуабамба» со счётом 2:0, в полуфинал турнира вышла именно эта команда.

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