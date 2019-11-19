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Молодёжная сборная России обыграла Сербию в матче отбора Евро-2021

Молодёжная сборная России обыграла Сербию в матче отбора Евро-2021
Футбол / Сборная России 0

В матче квалификации чемпионата Европы — 2021 U21 сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Чаир» в Нише и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 8-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. В конце первого тайма, на 44-й минуте, форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов упрочил преимущество российской национальной сборной.

Сборная России набрала 14 очков в 6 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 5 отбора чемпионата Европы 2021 года. Национальная команда Сербии (7) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе 5 являются сборные Польши, Болгарии, Эстонии и Латвии. В следующем туре российская сборная встретится с Болгарией, а Сербия — с Латвией.

U21 ЧЕ-2021. Группа 5. 6-й тур
19 ноября 2019, вторник. 21:00 МСК
Сербия U21
Окончен
0 : 2
Россия U21
0:1 Чалов – 8'   0:2 Сулейманов – 44'
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