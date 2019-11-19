Молодёжная сборная России обыграла Сербию в матче отбора Евро-2021

В матче квалификации чемпионата Европы — 2021 U21 сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Чаир» в Нише и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 8-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. В конце первого тайма, на 44-й минуте, форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов упрочил преимущество российской национальной сборной.



Сборная России набрала 14 очков в 6 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 5 отбора чемпионата Европы 2021 года. Национальная команда Сербии (7) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе 5 являются сборные Польши, Болгарии, Эстонии и Латвии. В следующем туре российская сборная встретится с Болгарией, а Сербия — с Латвией.