Петров забил первый гол за сборную России

В Серравалле на стадионе «Олимпико» проходит встреча заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 между сборными Сан-Марино и России. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 19-й минуте счёт стал 0:2. Голом отметился защитник Сергей Петров. Для него этот мяч стал дебютным за национальную команду. Полузащитник Далер Кузяев, ставший автором первого гола в матче, ранее за сборную также не забивал.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Исландии во главе с Торвальдюром Арнасоном. Его помогают Йохан Гуннар Гудмундссон и Андри Вигфурссон. Резервный рефери – Ивар Орри Кристьянссон.



За тур до окончания отборочного этапа Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе I, имея в активе 21 очко и гарантировав себе место в финальной части турнира. Сан-Марино (0) располагается на последней, шестой строчке.