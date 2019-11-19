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Хорватия одолела Грузию. Влашич получил травму и не смог доиграть матч

Хорватия одолела Грузию. Влашич получил травму и не смог доиграть матч
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Хорватии одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Грузии. Встреча прошла на стадионе «Альдо Дросина» в хорватском городе Пула и завершилась со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник гостей Георгий Папунашвили. Спустя 7 минут хозяева восстановили равенство благодаря автоголу защитника Гурама Кашии. Итоговый счёт на 53-й минуте установил хорватский хавбек Иван Перишич.

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич вышел на замену на 65-й минуте встречи, однако получил повреждение после столкновения с соперником. 22-летний хорватский футболист не смог завершить встречу и покинул поле в сопровождении врачей на 81-й минуте, сильно прихрамывая.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
19 ноября 2019, вторник. 20:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Грузия
0:1 Папунашвили – 18'   1:1 Кашия – 25' (автогол)   2:1 Перишич – 53'
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