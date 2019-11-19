Хорватия одолела Грузию. Влашич получил травму и не смог доиграть матч
Сборная Хорватии одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Грузии. Встреча прошла на стадионе «Альдо Дросина» в хорватском городе Пула и завершилась со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник гостей Георгий Папунашвили. Спустя 7 минут хозяева восстановили равенство благодаря автоголу защитника Гурама Кашии. Итоговый счёт на 53-й минуте установил хорватский хавбек Иван Перишич.
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич вышел на замену на 65-й минуте встречи, однако получил повреждение после столкновения с соперником. 22-летний хорватский футболист не смог завершить встречу и покинул поле в сопровождении врачей на 81-й минуте, сильно прихрамывая.
- 19 ноября 2019
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