Линекер — «Тоттенхэму»: удачи в поисках лучшего тренера… Ничего не выйдет
Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт и ведущий на британском телевидении Гари Линекер на своей странице в «Твиттере» прокомментировал новость об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».
«Тоттенхэм» уволил Почеттино. Он помогал клубу в течение нескольких лет превосходить собственные возможности. Удачи в поисках лучшего тренера, чем он… Ничего не выйдет», — написал Линекер.
Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Маурисио подписал новый контракт с клубом. Ранее он работал в таких командах, как «Эспаньол» и «Саутгемптон».
Моуринью может возглавить «Тоттенхэм»
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