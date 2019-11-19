Линекер — «Тоттенхэму»: удачи в поисках лучшего тренера… Ничего не выйдет

Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт и ведущий на британском телевидении Гари Линекер на своей странице в «Твиттере» прокомментировал новость об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».



«Тоттенхэм» уволил Почеттино. Он помогал клубу в течение нескольких лет превосходить собственные возможности. Удачи в поисках лучшего тренера, чем он… Ничего не выйдет», — написал Линекер.



Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Маурисио подписал новый контракт с клубом. Ранее он работал в таких командах, как «Эспаньол» и «Саутгемптон».

Моуринью может возглавить «Тоттенхэм»