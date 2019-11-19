Алексей Миранчук довёл счёт в матче Сан-Марино — Россия до разгромного
В Серравалле на стадионе «Олимпико» проходит встреча заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Сан-Марино и России. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 49-й минуте счёт стал 0:3. Гол в актив записал полузащитник Алексей Миранчук, точно пробив головой после подачи с фланга.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Исландии во главе с Торвальдюром Арнасоном. Его помогают Йохан Гуннар Гудмундссон и Андри Вигфурссон. Резервный рефери – Ивар Орри Кристьянссон.
За тур до окончания отборочного этапа Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе I, имея в активе 21 очко и гарантировав себе место в финальной части турнира. Сан-Марино (0) — на последней, шестой строчке.
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