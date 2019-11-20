Влашич: думал, что получил серьёзную травму, но всё оказалось не так страшно

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о травме, которая не позволила ему доиграть товарищеский матч с Грузией (2:1).
Напомним, Влашич вышел на замену на 65-й минуте встречи, однако получил повреждение после столкновения с соперником. 22-летний хорватский футболист не смог завершить встречу и покинул поле в сопровождении врачей на 81-й минуте, сильно прихрамывая.
«Соперник в момент столкновения проскользил, он делал это непреднамеренно. Удар пришёлся на лодыжку. Думал, что-то серьёзное, но всё оказалось не так страшно. Предстоит сделать ещё один рентген. Не думаю, что у меня перелом. Я хожу. Надеюсь, всё не слишком серьёзно. Что касается игры, думаю, мы были лучше и должны были забивать больше голов», — приводит слова Влашича gol.dnevnik.hr.
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