Комличенко забил дебютный гол за сборную России

В Серравалле на стадионе «Олимпико» проходит встреча заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными Сан-Марино и России. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 78-й минуте счёт стал 0:5. Дебютным голом за российскую национальную команду отличился нападающий Николай Комличенко.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Исландии во главе с Торвальдюром Арнасоном. Его помогают Йохан Гуннар Гудмундссон и Андри Вигфурссон. Резервный рефери – Ивар Орри Кристьянссон.



За тур до окончания отборочного этапа Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе I, имея в активе 21 очко и гарантировав себе место в финальной части турнира. Сан-Марино (0) располагается на последней, шестой строчке.