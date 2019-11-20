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Сборная Германии разгромила Северную Ирландию в матче отбора Евро-2020

Сборная Германии разгромила Северную Ирландию в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Германии принимала национальную команду Северной Ирландии. Встреча прошла на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Голами в составе немецкой национальной команды отметились полузащитники Леон Горецка, оформивший дубль в этой встрече, и Серж Гнабри, на счету которого хет-трик, а также форвард Юлиан Брандт. Автором единственного гола Северной Ирландии стал защитник Майкл Смит.

В другом матче группы c отбора Евро-2020 сборная Нидерландов принимала Эстонию. Игра, прошедшая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Напомним, сборные Германии и Нидерландов досрочно оформили выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 10-й тур
19 ноября 2019, вторник. 22:45 МСК
Германия
Окончен
6 : 1
Северная Ирландия
0:1 Смит – 7'   1:1 Гнабри – 19'   2:1 Горецка – 43'   3:1 Гнабри – 47'   4:1 Гнабри – 60'   5:1 Горецка – 73'   6:1 Брандт – 90+1'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 10-й тур
19 ноября 2019, вторник. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 0
Эстония
1:0 Вейналдум – 6'   2:0 Аке – 18'   3:0 Вейналдум – 66'   4:0 Вейналдум – 78'   5:0 Боадю – 87'
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