Сборная Германии разгромила Северную Ирландию в матче отбора Евро-2020

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Германии принимала национальную команду Северной Ирландии. Встреча прошла на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.



Голами в составе немецкой национальной команды отметились полузащитники Леон Горецка, оформивший дубль в этой встрече, и Серж Гнабри, на счету которого хет-трик, а также форвард Юлиан Брандт. Автором единственного гола Северной Ирландии стал защитник Майкл Смит.



В другом матче группы c отбора Евро-2020 сборная Нидерландов принимала Эстонию. Игра, прошедшая на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



Напомним, сборные Германии и Нидерландов досрочно оформили выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.