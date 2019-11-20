Бельгия сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020

Сборная Бельгии станет соперником России в финальной части чемпионата Европы 2020 года.



В матче заключительного, 10-го тура квалификации Евро бельгийцы разгромили национальную команду Кипра со счётом 6:1.



Таким образом, стали известны два из трёх соперников сборной России по групповому этапу предстоящего чемпионата Европы. Помимо бельгийцев, за выход в плей-офф турнира с подопечными Станислава Черчесова поборется команда Дании.



Сборные России и Бельгии выступали в одной группе в квалификации Евро-2020. В обоих матчах сильнее оказались бельгийцы. На своём поле они одержали победу со счётом 3:1, а на выезде разгромили соперника со счётом 4:1.



Турнирная таблица групп отбора чемпионата Европы 2020 года.