Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020

Сборная России одержала победу в матче с Сан-Марино. Встреча заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года состоялась на стадионе «Олимпико» в Серравалле и завершилась со счётом 0:5.



Россияне вышли вперёд уже на 3-й минуте усилиями полузащитника Далера Кузяева. На 19-й минуте преимущество гостей удвоил защитник Сергей Петров. В начале второго тайма, на 49-й минуте, хавбек Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. Спустя 7 минут голом отличился полузащитник Алексей Ионов. Автором пятого мяча гостей на 78-й минуте стал нападающий Николай Комличенко.



Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия (30).

