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Сан-Марино — Россия. Пресс-конференция после матча
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Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020

Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Сборная России одержала победу в матче с Сан-Марино. Встреча заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года состоялась на стадионе «Олимпико» в Серравалле и завершилась со счётом 0:5.

Россияне вышли вперёд уже на 3-й минуте усилиями полузащитника Далера Кузяева. На 19-й минуте преимущество гостей удвоил защитник Сергей Петров. В начале второго тайма, на 49-й минуте, хавбек Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. Спустя 7 минут голом отличился полузащитник Алексей Ионов. Автором пятого мяча гостей на 78-й минуте стал нападающий Николай Комличенко.

Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия (30).

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 10-й тур
19 ноября 2019, вторник. 22:45 МСК
Сан-Марино
Окончен
0 : 5
Россия
0:1 Кузяев – 3'   0:2 Петров – 19'   0:3 Миранчук – 49'   0:4 Ионов – 56'   0:5 Комличенко – 78'
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