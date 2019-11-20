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Дубль Де Брёйне помог Бельгии разгромить Кипр в матче отбора Евро-2020

Дубль Де Брёйне помог Бельгии разгромить Кипр в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Бельгии принимала Кипр. Встреча завершилась со счётом 6:1.

На 14-й минуте гости вышли вперёд усилиями защитника Николаса Иоанну. Хозяева ответили четырьмя голами до свистка на перерыв. Автором двух из них стал полузащитник Кевин Де Брёйне, по одному мячу забили нападающий Кристиан Бентеке и хавбек Янник Феррейра Карраско. Во втором тайме бельгийцы отличились ещё дважды. Бентеке оформил дубль, а защитник гостей Кипрос Христофору отправил мяч в свои ворота.

Сборная Бельгии, набрав 30 очков, финишировала на первом месте в группе I, одержав победу во всех 10 матчах. Вторую строчку заняла национальная команда России (24).

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 10-й тур
19 ноября 2019, вторник. 22:45 МСК
Бельгия
Окончен
6 : 1
Кипр
0:1 Иоанну – 14'   1:1 Бентеке – 16'   2:1 Де Брёйне – 35'   3:1 Де Брёйне – 41'   4:1 Карраско – 44'   5:1 Христофору – 51' (автогол)   6:1 Бентеке – 67'
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