Прямая видеотрансляция пресс-конференции Черчесова после матча с Сан-Марино

В ближайшее время начнётся пресс-конференция с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова после матча заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

Прямую видеотрансляцию пресс-конференции можно посмотреть на «Чемпионате».