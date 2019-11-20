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Сан-Марино — Россия. Пресс-конференция после матча
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Прямая видеотрансляция пресс-конференции Черчесова после матча с Сан-Марино

Прямая видеотрансляция пресс-конференции Черчесова после матча с Сан-Марино
Футбол / Евро-2020 0

В ближайшее время начнётся пресс-конференция с участием главного тренера сборной России Станислава Черчесова после матча заключительного, 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

Прямую видеотрансляцию пресс-конференции можно посмотреть на «Чемпионате».

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