«Бумажный солдат». Уткин раскритиковал Дзюбу после матча с Сан-Марино

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале выступил с критикой в адрес нападающего сборной России Артёма Дзюбы после заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (5:0).
«Ну да, «дно днищенское» орать своему лидеру «Дзюба, Дзюба, иди на [фиг]!» У сборной России есть такие болельщики. Реально. Я бы назвал их «упивающиеся скотством». Не первая такая акция. Орловские, кажется, скрепоносцы. Ну так и что? Спортсмен в такой ситуации ярится. А Дзюба, он упивающийся любовью.
Вот как можно было выйти играть с Сан-Марино и не забить? Смысл вообще на финише сезона, впереди решающие матчи в ЛЧ, важнейшие игры в чемпионате России – иной смысл вообще переться в Сан-Марино был у Артёма, кроме как забить столько, сколько нужно?.. А он не забил ничего. И почему так вышло – даже и неважно. Очень большие ограничения у Артёма. И ментальные, и по мастерству. Когда отдаёшь себе в этом отчёт и вот таким любишь Дзюбу, это святая любовь. Как к медведю с оторванным ухом. Можно даже плюшевым. Когда полагаешь, что он гордость отечественного спорта, цвет и генофонд нации, наступает вот такой день, когда совершенно ясно. Нет, и никогда так не было. Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат», — написал Уткин.
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