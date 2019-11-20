Стали известны составы корзин для жеребьёвки Евро-2020

По итогам отборочного цикла Евро-2020 стали известны 20 участников финальной стадии турнира, которая пройдёт следующим летом. Вместе с этим были сформированы и корзины, по которым будет проходить жеребьёвка группового этапа.



Корзина 1



Италия

Англия

Бельгия

Испания

Украина

Германия



Корзина 2



Франция

Польша

Швейцария

Хорватия

Россия

Нидерланды



Корзина 3



Португалия

Турция

Дания

Австрия

Швеция

Чехия



Корзина 4



Финляндия

Уэльс

Команда из плей-офф Лиги Наций

Команда из плей-офф Лиги Наций

Команда из плей-офф Лиги Наций

Команда из плей-офф Лиги Наций.



Ранее стали известны два соперника сборной России на групповом этапе Евро-2020 — подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть с Бельгией и Данией.

Кейн выиграл гонку бомбардиров отбора Евро-2020, Дзюба — шестой