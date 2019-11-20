Стали известны составы корзин для жеребьёвки Евро-2020
По итогам отборочного цикла Евро-2020 стали известны 20 участников финальной стадии турнира, которая пройдёт следующим летом. Вместе с этим были сформированы и корзины, по которым будет проходить жеребьёвка группового этапа.
Корзина 1
Италия
Англия
Бельгия
Испания
Украина
Германия
Корзина 2
Франция
Польша
Швейцария
Хорватия
Россия
Нидерланды
Корзина 3
Португалия
Турция
Дания
Австрия
Швеция
Чехия
Корзина 4
Финляндия
Уэльс
Команда из плей-офф Лиги Наций
Команда из плей-офф Лиги Наций
Команда из плей-офф Лиги Наций
Команда из плей-офф Лиги Наций.
Ранее стали известны два соперника сборной России на групповом этапе Евро-2020 — подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть с Бельгией и Данией.
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