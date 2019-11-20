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Стали известны составы корзин для жеребьёвки Евро-2020

Стали известны составы корзин для жеребьёвки Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

По итогам отборочного цикла Евро-2020 стали известны 20 участников финальной стадии турнира, которая пройдёт следующим летом. Вместе с этим были сформированы и корзины, по которым будет проходить жеребьёвка группового этапа.

Корзина 1

Италия
Англия
Бельгия
Испания
Украина
Германия

Корзина 2

Франция
Польша
Швейцария
Хорватия
Россия
Нидерланды

Корзина 3

Португалия
Турция
Дания
Австрия
Швеция
Чехия

Корзина 4

Финляндия
Уэльс
Команда из плей-офф Лиги Наций
Команда из плей-офф Лиги Наций
Команда из плей-офф Лиги Наций
Команда из плей-офф Лиги Наций.

Ранее стали известны два соперника сборной России на групповом этапе Евро-2020 — подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть с Бельгией и Данией.

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