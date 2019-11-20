Джикия — об оскорблениях Дзюбы: в сборной не должно быть клубных пристрастий

Защитник сборной России Георгий Джикия высказался прокомментировал поведение болельщиков национальной команды, которые оскорбляли нападающего Артёма Дзюбу во время матча отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).



«Что касается выкриков, которые мы слушали в адрес Дзюбы, это очень обидно и отражается внутри. Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось. Не должно быть никаких клубных пристрастий или личных моментов, когда играет сборная. Сборная — это одно целое. Должен быть позитив, трибуны должны нести положительный заряд», — цитирует Джикию Sport24.

Прокомментировал Джикия и саму встречу с командой Сан-Марино:

«Главное, что выиграли. 5:0. Молодцы. Всё задуманное выполняли, хорошо играли, ничего особо не дали создать сопернику. Всё хорошо, все нормально. Главное, что закончили без травм.



Мы выполнили задачу, вышли на Евро. Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но нам не нужно забывать, что таких соперников на чемпионате Европы не будет. Нужно серьезно готовиться, добавлять и прибавлять

Ранее стали известны два соперника сборной России на групповом этапе финальной стадии чемпионата Европы — 2020 — подопечным Черчесова предстоит сыграть с Бельгией и Данией.



Дзюба не забил Сан-Марино. Его оскорбляли весь матч Сборная России набросала пятёрку мячей «карлику».