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Сборная России оставила для Сан-Марино подарок в раздевалке. Фото

Сборная России оставила для Сан-Марино подарок в раздевалке. Фото
Футбол / Евро-2020 0

Представители сборной России по футболу отблагодарили Сан-Марино за организацию и тёплый приём. Напомним, в заключительном матче отборочного цикла Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова разгромили соперника со счётом 5:0.

«Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и тёплый приём! Наш подарок — традиционные русские матрёшки в сан-маринском стиле», — сообщается в «твиттере» сборной России.

Ранее стали известны два соперника сборной России на групповом этапе финальной стадии чемпионата Европы — 2020 — подопечным Черчесова предстоит сыграть с Бельгией и Данией. Также известны составы корзин, которые будут использоваться в жеребьёвке группового этапа Евро-2020.

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