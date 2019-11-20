Сборная России стала четвёртой командой по количеству голов в отборе Евро-2020

Национальная команда России стала четвёртой командой по количеству голов в отборочном этапе чемпионата Европы – 2020.

Так, сборная России за 10 туров смогла забить 33 гола. По этому показателю команда уступила только Бельгии (40 голов), Италии (37 голов) и Англии (37 голов).

Также подопечные Станислава Черчесова делят второе место с национальной командой Бельгии по количеству ударов. За отборочный цикл сборная России нанесла 207 ударов по воротам соперников. Самой бьющей командой стала сборная Испании, которая совершила 227 ударов.

Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия (30).

Турнирная таблица групп отбора чемпионата Европы 2020 года.