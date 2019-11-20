Бэйл отпраздновал выход сборной на Евро-2020 с флагом: «Уэльс. Гольф. Мадрид»

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса принимала национальную команду Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Благодаря этой победе команда заняла второе место в турнирной таблице группы Е и вышла в финальную стадию Евро-2020.

Нападающий «Реала» и национальной команды Уэльса Гарет Бэйл вместе с партнёрами по сборной эмоционально отпраздновал выход в финальную стадию турнира. Игроки танцевали на футбольном поле, держа в руках флаг страны, на котором было написано: «Уэльс, гольф, Мадрид… В таком порядке!»

Запись можно посмотреть в «твиттере» FOX Soccer.

Напомним, недавно бывший футболист и спортивный директор «сливочных» Предраг Миятович выразил мнение, что Бэйл думает прежде всего о национальной сборной, затем о гольфе и только потом о «Реале».