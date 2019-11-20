Шунин поделился эмоциями от первого официального матча в составе сборной

Вратарь сборной России Антон Шунин поделился эмоциями от первого официального матча в составе национальной команды и прокомментировал победу над Сан-Марино (5:0).
«Отличные ощущения, наконец-то испытал эти эмоции от выступления за сборную. Да, сегодня меня практически не тревожили, впервые такой матч проводил, но я всё равно был сконцентрирован.
Мы очень ровно и уверенно прошли отборочный путь. Хотелось бы поблагодарить тренерский штаб, я уверен, что болельщики очень рады. Сейчас нужно хорошо подготовиться, у нас есть полгода, каждому нужно не снижать требований к себе. Будет очень интересный турнир, непростые соперники, таких команд, как Сан-Марино, на чемпионате Европы не будет, от этого будет только интереснее», — приводит слова Шунина ТАСС.
Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав 24 очка в 10 турах. Первое место заняла национальная команда Бельгии, имея в активе 30 очков.
- 20 ноября 2019
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:41
-
09:27
-
09:26
-
09:19
-
08:27
-
08:01
-
05:56
-
04:19
-
03:38
-
03:16
-
02:55
-
02:44
-
02:27
-
01:56
-
01:48
-
01:37
-
01:31
-
01:18
-
01:00
-
00:54
-
00:37
-
00:36
-
00:35
-
00:35
-
00:34
-
00:21
-
00:04
-
00:00
- 19 ноября 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:29