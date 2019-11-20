Шунин поделился эмоциями от первого официального матча в составе сборной

Вратарь сборной России Антон Шунин поделился эмоциями от первого официального матча в составе национальной команды и прокомментировал победу над Сан-Марино (5:0).

«Отличные ощущения, наконец-то испытал эти эмоции от выступления за сборную. Да, сегодня меня практически не тревожили, впервые такой матч проводил, но я всё равно был сконцентрирован.



Мы очень ровно и уверенно прошли отборочный путь. Хотелось бы поблагодарить тренерский штаб, я уверен, что болельщики очень рады. Сейчас нужно хорошо подготовиться, у нас есть полгода, каждому нужно не снижать требований к себе. Будет очень интересный турнир, непростые соперники, таких команд, как Сан-Марино, на чемпионате Европы не будет, от этого будет только интереснее», — приводит слова Шунина ТАСС.

Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав 24 очка в 10 турах. Первое место заняла национальная команда Бельгии, имея в активе 30 очков.