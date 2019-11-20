Комличенко: было желание помочь Дзюбе забить, но не получилось

Нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал победу команды в матче отборочного этапа Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) и рассказал, что команда хотела помочь забить нападающему Артёме Дзюбе.

«Было желание и Дзюбе помочь забить свои голы, но не получилось. Но он тоже поучаствовал в голах. По нему сегодня по два защитника играли, а когда на тебе два игрока – непросто. К сожалению, у него не получилось забить. Ну ничего, думаю, в следующих играх забьёт.

Мы поздравили тренера, поздравили игроков, медицинский персонал с окончанием турнира, с выходом на Евро», – приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

Россия закончила отборочный этап чемпионата Европы на втором месте, набрав 24 очка.

Турнирная таблица отборочного этапа чемпионата Европы 2020.