Президент «Тоттенхэма» Леви прокомментировал назначение Моуринью
Президент «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.
«Пригласив Жозе, мы заполучили одного из самых успешных футбольных специалистов. У него гигантский опыт, он способен вдохновлять команду и является великолепным тактиком. Моуринью завоёвывал трофеи в каждом клубе, в котором работал. Мы верим, что с ним в раздевалку придёт энергия и вера в успех», — приводит слова Леви пресс-служба «шпор».
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015). Также Жозе тренировал «Порту», «Интер» и «Реал».
Линекер — «Тоттенхэму»: удачи в поисках лучшего тренера… Ничего не выйдет
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