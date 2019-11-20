Президент «Тоттенхэма» Леви прокомментировал назначение Моуринью

Президент «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви прокомментировал назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.



«Пригласив Жозе, мы заполучили одного из самых успешных футбольных специалистов. У него гигантский опыт, он способен вдохновлять команду и является великолепным тактиком. Моуринью завоёвывал трофеи в каждом клубе, в котором работал. Мы верим, что с ним в раздевалку придёт энергия и вера в успех», — приводит слова Леви пресс-служба «шпор».



Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015). Также Жозе тренировал «Порту», «Интер» и «Реал».

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